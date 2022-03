Covid, prosegue il calo dei ricoveri: occupazione intensive ferme al 7%

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute (ieri erano stati 46.631). Lesono invece 214 (ieri erano state 233). Sono 12.867.918 gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della. Glisono 1.061.610, in calo di 11.620 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 155.214. I dimessi e i guariti sono 11.651.094, con un incremento di 49.352 rispetto a ieri.Calano ancora le, 27 in meno (ieri -6) con 40 ingressi del giorno, e scendono complessivamente a 681, così come i, 502 in meno (ieri -395), 9.954 in tutto.Inscende al 16% (-1% in 24 ore) la percentuale di posti letto in area non critica occupati da pazienti Covid, valore che esattamente un anno fa toccava il 30%. L'occupazione delleè invece ferma al 7%, a fronte del 25% che si registrava lo scorso anno. Lo indicano i dati del monitoraggio dell'(Agenas), aggiornati al 1° marzo.