Nord Stream 2 nega di aver iniziato procedura di insolvenza

(Teleborsa) -, la società con sede in Svizzera che controlla il controverso gasdotto russo,. "Non confermiamo le notizie dei media secondo cui Nord Stream 2 ha dichiarato bancarotta - ha detto un portavoce - La società ha informato le autorità locali solo che l'aziendaa seguito dell'imposizione di sanzioni statunitensi alla società".Separatamente, anche il direttore cantonale dell'economia di Zugo, Silvia Thalmann, ha affermato che il processo non è stato attivato. "Sappiamo che Nord Stream 2. Finora la società non ha dichiarato fallimento presso l'ufficio del registro di commercio di Zugo", ha affermato. Questa mattina il ministro dell'Economia svizzero, Guy Parmelin, aveva annunciato il licenziamento di tutto lo staff impiegato nella cittadina svizzera.Il Nord Stream 2 è lo strategico gasdotto che dovrebbe portare il gas russo in Germania.. La capacità del Nord Stream 2 è di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno, mentre la capacità aggregata di Nord Stream e Nord Stream 2 è di 110 miliardi di metri cubi di gas all'anno.