Ucraina, paracadutisti russi atterrano a Kharkiv. Attesa per secondo round negoziati

(Teleborsa) - Nel giorno in cui è previsto ilche dovrebbe tenersi in territorio bielorusso, nell'area occidentale dilesono atterrate a. Lo rende noto l'esercito ucraino, secondo cui sarebbe stato attaccato ospedale della città."Le truppe aviotrasportate sono atterrate a Kharkiv nella notte e hanno attaccatospiega l'esercito di Kiev. "Al momento - continua la nota -Le truppe russe hanno preso il controllo del porto fluviale e della stazione ferroviaria di, ha detto il sindaco di Kherson Igor Kolyhav. Secondo la CNN, i veicoli militari russi sono entrati a Kherson dopo pesanti bombardamenti e sembrano aver preso la città meridionale.Intanto, il Presidente degli Stati Uniti"La libertà trionferà sempre sulla tirannia", ha detto aprendo il suo primo discorso sullo Stato dell'Unione. Vladimir Putin "ha fatto male i calcoli": pensava di invadere senza problemi l'Ucraina invece si è trovato di "fronte un muro che non si aspettava, quello degli ucraini".Putin - ha detto ancora Bidencontro la sua guerra "premeditata e non provocata". Il presidente statunitense ha chiamato Putin"Americani voglio essere sincero con voi, come vi ho sempre promesso. Un dittatore russo" sta invadendo un paese straniero e pagherà un prezzo alto per questo.che sarebbe nelLo ha annunciato l'ambasciata ucraina presso la Santa Sede con un tweet dal proprio account ufficiale:, patrimonio dell'Unesco". "Sono giunte informazioni che le truppe russe stanno preparando un attacco aereo sul santuario più importante del popolo ucraino: la Cattedrale di Santa Sofia di Kiev", dice monsignor, arcivescovo maggiore della chiesa greco-cattolica ucraina.Ieri, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky in videocollegamento con il Parlamento UE, ha chiesto all’Europa di “provare che sta con l’Ucraina” . Poi il voto (quasi) unanime del Pe che, al termine della plenaria straordinaria a Bruxelles, si è schierato perché sia