USA, ADP: 475 mila occupati in più a febbraio. Spiccano le grandi aziende

(Teleborsa) - Sorprende in positivo l'andamento deia febbraio 2022, che risulta inferiore rispetto al mese precedente e superiore alle stime degli analisti. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti, dopo i +509 mila del mese precedente (dato fortemente rivisto al rialzo da un iniziale -301 mila). Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 378 mila unità.È quanto indica il report della Automated Data Processing (ADP), che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo. Tale reportche verrà pubblicato venerdì prossimo, 4 marzo 2022.L'aumento maggiore è quello del settore dei(+417 mila), in particolare quello Leisure e Ricettività (+170 mila) e Trasporti (+98 mila). Nel settorei posti di lavoro sono aumentati di 30 mila unità, mentre in quello delle costruzioni c'è un incremento di 26 mila. A livello dimensionale, leimprese hanno registrato una diminuzione degli occupati di 96 mila, mentre le imprese didimensioni registrano un incremento di 18 mila e l'industria didimensioni di 552 mila."Le assunzioni rimangono solide, ma limitate da una ridotta offerta di manodopera dopo la pandemia. Il mese scorso le grandi aziende hanno dimostrato di essere ben pronte a competere con salari più alti e offerte di benefici e hanno registrato la lettura più forte dai primi giorni della ripresa dalla pandemia - ha affermato Nela Richardson, capo economista di ADP - Lehanno perso terreno mentre continuano aun pool limitato di lavoratori qualificati".