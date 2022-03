Crescita occupati USA, Biden: mio piano funziona

(Teleborsa) - "Il rapporto di oggi mostra cheDa quando sono entrato in carica, l'economia ha creato 7,4 milioni di posti di lavoro. Sono 7,4 milioni di posti di lavoro che danno alle famiglie dignità e un po' più di respiro. Stiamo costruendo un'America migliore". Lo ha detto ila proposito del rapporto dell'US Bureau of Labor Statistics (BLS) che ha mostrato come, nel mese di febbraio, i posti di lavoro nei settori non agricoli siano aumentati di 678 mila unità, un dato ben superiore rispetto alle attese degli analisti (+440 mila)."A febbraio, l'economia ha creato 678.000 posti di lavoro, dopo il più grande anno di crescita occupazionale nella storia americana e la più rapida crescita economica in quasi 40 anni - ha evidenziato Biden - Il tasso di disoccupazione è sceso al 3,8%. E, allo stesso tempo,. E le persone sono tornate al lavoro a febbraio in un'ampia gamma di settori, con posti di lavoro acquisiti nei settori del tempo libero e dell'ospitalità, dell'edilizia, della vendita al dettaglio e della produzione".In conclusione, secondo il presidente USA, "questo progresso è il risultato del nuovo approccio economico di cui ho parlato nello Stato dell'Unione: far crescere l'economia dal basso verso l'alto e dal centro. Ed è il risultato del nostro successo nella lotta al Covid-19 e nell'andare avanti in sicurezza. Mentre dobbiamo affrontare la sfida che le famiglie stanno affrontando con l'aumento dei costi, il rapporto di oggi sottolinea che