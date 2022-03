ING, 700 milioni di euro di prestiti colpiti da sanzioni

ING

Ing Groep N.V

(Teleborsa) - Il gruppo bancario olandeseha circacontro entità specifiche (russe) e individui" da Europa e Stati Uniti. Lo si legge in una breve presentazione pubblicata con lo scopo di fornire un aggiornamento sulla sua esposizione in Russia e Ucraina, dove viene sottolineato che si trova comunque a operare sotto sanzioni dal 2014. Il gruppo bancario ha detto di averein, che rappresentano lo 0,9% del suo portafoglio prestiti totale. In Ucraina ha 500 milioni di prestiti, pari allo 0,1% del portafoglio prestiti.ING non si aspetta al momento "" dalla decisione dell'Occidente di. Tra le azioni che il management sta ponendo in essere ci sono: l'istituzione di un team centrale per il monitoraggio quotidiano della situazione, l'esecuzione delle misure per conformarsi alle sanzioni in cui ING è interessato, la gestione dell'esposizione (compreso lo), una gestione attiva per limitare i rischi associati alle esposizioni in derivati, collaborando con le controparti sia onshore che offshoreIntanto, si sta registrando una seduta negativa persulla borsa di Amsterdam, dove si posiziona a 9,41 con una. La giornata è comunque pesatamente negativa per la maggior parte delle banche del Vecchio Continente. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 9,1 e successiva a 8,794. Resistenza a 10,34.