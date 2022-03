Auto, Governo studia piano anti-crisi

(Teleborsa) - Proseguono le riunioni tecniche al Mise per definire entità ed estensione deglihe il governo intende mettere in campo per rispondere alla crisi delAttesa per questa settimana la proposta tecnica definitiva, passaggio necessario per varare immediatamente dopo un decreto interministeriale su proposta delloPer quest’anno la cifra prevista è dihe diventeranno 1 miliardo l’anno dal 2023 al 2030: l’ipotesi – sostenuta anche dall’Anfia – è quella di utilizzarne 500-600 per gli incentivi e iniziare con il resto delle risorse a mettere in campo qualche strumento di politica industriale per sostenere le aziende che vogliono convertire la produzione verso l’elettrico.Interventi che appunto diventerebbero più consistenti a partire daler gli incentivi – secondo quanto è emerso dall’ultimo tavolo a Palazzo Chigi – dal 2022 la cifra sarà superiore a un miliardo all’anno e l’idea è di finanziare per tre quarti le auto a bassa emissione e per un quarto quelle con emissioni fino a 135 grammi di C02 al chilometro. Stando alla bozza, la fetta più consistente dell’incentivo sarebbe riservata all’acquisto di veicoli(0-20 grammi di Co2 per chilometro): 6mila con rottamazione di un veicolo di categoria inferiore a Euro5, 4mila senza, co tetto al prezzo di listino di 35mila euro Iva esclusa.Per gli altri interventi si potrebbero utilizzare i vari fondi a disposizione, da quelli stanzianti con l’ultima manovra al Pnrr fino al Fondo per lo sviluppo e la coesione.Come detto, il confronto interessa da vicinoche spera di fare presto ma, soprattutto, bene. C’è da considerare il fatto che il mercato , già in sofferenza, è “congelato” in attesa dei nuovi interventi con il ministro dello Sviluppoin pressing per arginare la crisi della filiera per giunta in una fase emergenziale, coscienti comunque che la spinta degli incentivi potrebbe non bastare.Nel frattempo, Giorgetti detta la linea:r la nostra industria e regalare agli stranieri tutto il vantaggio della misura", ha ripetuto in diverse circostanze.