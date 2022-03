Covid e crisi Ucraina, imprese artigiane nella morsa

(Teleborsa) - Danon usufruiscono del loro ammortizzatore sociale, l'indennità di sospensione. Per rifinanziare queste misure, occorrono quasi 50 milioni di euro: si tratta di 46,8 milioni di euro che riguardano una norma del provvedimento "sostegni" (decreto legge 21 del 2001) e del provvedimento fiscale (decreto legge 146 del 2001) e di 1,3 milioni di euro relativi alla legge di bilancio per il 2021 (legge 178 del 2020). Complessivamente, al Fondo degli artigiani mancanoper riavviare la regolare erogazione delleLo segnalan relazione al necessario rifinanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato sottolineando di confidare in unaffinchè intervengano in tempi strettissimi dando immediate risposte a queste famiglie."Non esistono aziende di serie A ed aziende di serie B, così come non esistono differenziazioni tra i lavoratori delle imprese artigiane e lavoratori appartenenti ad altri settori. O, almeno, non dovrebbero esistere,commenta il consigliere nazionale di Unimpresa,"La tanto attesa riforma degliche finalmente dovrebbe tutelare le aziende ed i lavoratori di tutti i settori e di tutte le dimensioni,Governo e Parlamento devono capire che siamo ancora in una situazione di emergenza. Come rappresentanti delle micro e piccole imprese, avvertiamo quotidianamente la rabbia degli attori in campo davanti al protrarsi dell'incertezza", osserva il consigliere nazionale di Unimpresa, secondo il quale "la pesante situazione derivante da ormai due annicon tutti i consequenziali strascichi,soprattutto nelle aziende di piccole dimensioni che poi rappresentano la stragrande maggioranza dell'imprenditoria italiana. Una grande quantità di aziende non ha pienamente ripreso l'attività a cominciare dai settori del tessile e dell'abbigliamento. Ciò perchè, nonostante il miglioramento, netto, dal punto di vista sanitario, le ricadute della pandemia sul tessuto economico non sono ancora superate, con tutto quello che ne