Unicredit sostiene Senectus per la realizzazione di una nuova RSA a Lucca

(Teleborsa) - La societàha siglato un accordo conper unfinalizzato alla costruzione di una(Residenza Sanitaria Assistenziale) a Castelnuovo di Garfagnana (LU). L’operazione ha un valore die porterà in tempi rapidi (20-24 mesi) all’edificazione di unaconvenzionabili con il Servizio Sanitario Nazionale. La nuova RSAèprterà alla creazione die verrà poi gestita dalla Codess Sociale Onlus,una delle più grandi realtà in Italia ad occuparsi della gestione di Residenze Socio-Sanitarie.L’accordo prevede inoltreche utilizzerà tali fondi per fornire prestazioni gratuite a favore di persone che si trovino in situazione di disagio."Interventi come questo dimostrano come, lavorando in una logica di concerto, sia possibile realizzare investimenti ad alto valore aggiunto per i territori e le comunità coinvolte", dichiara, Regional Manager Nord Est di UniCredit."Per noi il concetto di sostenibilità non è più un concetto astratto. Sempre più le aziende devono includere nel proprio business anchela dimensione sociale ed ambientale oltre a quella economica", sottolinea, Responsabile Carron.L'intervento della Banca rientra nel più ampio ambito di attività della Social Impact Banking, l'iniziativa lanciata da UniCredit nel 2017 con l'obiettivo di identificare, finanziare e promuovere persone e imprese che possono avere un impatto sociale positivo. Il prestito infatti è un'operazione di Impact Financing, rientrante cioè nel novero delle attività di sostegno della banca a imprese profit e non profit che abbiano evidenti intenti sociali addizionali e misurabili,