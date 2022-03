Covid, crescono contagiati e vittime nelle ultime 24 ore

(Teleborsa) -, attestandosi arispetto ai 22.083 di ieri. E' quanto emerge dal consueto bollettino giornaliero del Ministero della Salute. Lesono aumentate adalle 130 precedenti.molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore sono stati, in aumento rispetto ai 188.274 precedenti, con unin calo rispetto al 11,7% precedente.I pazienti ricoverati, 18 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre i, 213 in meno rispetto a ieri.Torna a salire il numero delle persone attualmente positive in Italia, che sono 1.011.521, con un incremento di 3.161. Sono 13.109.527 gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia mentre i decessi totali salgono a 156.201.