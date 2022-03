Fondazione CRT chiude 2021 con avanzo di 89,2 milioni di euro

(Teleborsa) -ha chiuso il 2021 con undi 89,2 milioni di euro (33,9 milioni in più rispetto ai 55,3 milioni del 2020), facendo segnare un aumento del 61,2%. I vertici della fondazione di origine bancaria, la terza per entità del patrimonio, segnalano un incremento deiincassati (+55% sul 2020) derivanti da Cassa Depositi e Prestiti e dagli enti creditizi e assicurativi - tornati a distribuire utili dopo lo stop imposto dai regolatori nel 2020 - e l'incremento del risultato di(+28% rispetto al 2020). Ilarriva a superare i 2,3 miliardi di euro. Ampiamente positiva la posizione finanziaria netta (328 milioni di euro).Il risultato di gestione rafforza la solidità e l'operato della Fondazione CRT, creando i presupposti per mettereed effettuare accantonamenti significativi: 17,8 milioni destinati alla riserva obbligatoria, 13,4 alla riserva per l'integrità del patrimonio, 2,5 al Fondo nazionale per il volontariato, 0,2 milioni al Fondo nazionale per iniziative comuni delle Fondazioni. Nel 2021 la Fondazione CRT ha attivato quasi 60 milioni di euro per l’attività istituzionale, rendendo possibili circa 1.300 progetti in molteplici ambiti."Nel trentennale della Fondazione CRT, questi eccellenti risultati di bilancio sono la dimostrazione che la nostra forza economico-finanziaria continua a crescere, nonostante le complessità e le incertezze del quadro nazionale e internazionale, evidenziando altresì lache, caso raro nel panorama delle fondazioni italiane, si avvale interamente della struttura finanziaria interna - afferma il- Diamo oggi un nuovo, importante segnale di stabilità e fiducia al territorio, intessuto di persone, istituzioni, associazioni non profit e realtà del Terzo Settore che possono contare sulle risorse e sul supporto tangibile della Fondazione".