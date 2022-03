Soluzione Tasse permette ai dipendenti di essere pagati in criptovalute

Soluzione Tasse

(Teleborsa) -, gruppo attivo nella consulenza fiscale alle PMI italiane e quotato da novembre 2021 su Euronext Growth Milan, ha deciso di, nonché di offrire questa possibilità a chiunque tra i dipendenti ne faccia richiesta a partire dal mese di marzo 2022. L'annuncio odierno segue l'accettazione di criptovalute per i propri servizi dal 1° gennaio 2022. Gli, e il tasso di conversione sarà calcolato quotidianamente utilizzando il tasso di cambio fornito dall'applicazione sviluppata dalla controllata Xriba Italia, spiega una nota. Massini Rosati, a partire dal 10 marzo 2022, riceverà il proprio emolumento in Bitcoin.Secondo un sondaggio interno alla società, ildel gruppo Soluzione Tasse èa ricevere una parte dello stipendio in crypto, mentre il 2% lo vorrebbe integralmente in questo modo. "È in atto un'evoluzione sui sistemi di pagamento e siamo come sempre in prima linea per l'adozione di soluzioni tecnologiche innovative che possono portare benefici alle aziende, in particolare alle PMI - ha commentato Massini Rosati - A lungo termine non c'è alcun dubbio che useremo le valute virtuali nella nostra vita quotidiana in tutte le transazioni che facciamo ogni giorno"."Con la situazione attuale e l'aumento dell’inflazione, inoltre, le criptovalute rappresentano un modo per conservare il proprio potere di acquisto e ridurre i costi delle transazioni - ha aggiunto il presidente del consiglio di amministrazione - In aggiunta,. L'innovazione è nel nostro DNA e per Xriba abbiamo intenzione di reclutare i migliori".