UniCredit sostiene 20 startup a trazione femminile

UniCredit

(Teleborsa) -ha lanciato la nuova iniziativa "Value Track for Women in Tech" perselezionate all'interno di, la piattaforma di business e innovazione della banca dedicata a startup e PMI italiane Tech ad alto potenziale che l'anno scorso ha visto salire la quota delle startup a trazione femminile finaliste al 25%, con 14 imprenditrici nel ruolo di CEO e/o Founders. "Con questa nuova iniziativa UniCredit intende mettere a disposizione delle sempre più numerose imprenditrici attive nel settore tech l'esperienza maturata in 9 anni di Start Lab e che ci ha portato ad analizzare di più di 6 mila progetti imprenditoriali di nuova generazione e ad accompagnare oltre 450 startup in percorsi di crescita", ha commentato, responsabile Corporate di UniCredit Italia.Il progetto prevede diversidedicati ad approfondire tre pilastri fondamentali per le startup: si parte il 9 marzo con un appuntamento dedicato ai temi di leadership e stakeholder management, alle iniziative europee a supporto della neoimprenditoria femminile ed ai trend della "She Economy". Il secondo incontro si focalizzerà sull'approccio al mondo dei, con consulenze personalizzate per adottare strategie comunicative di successo, mentre l'ultimo appuntamento, organizzato in, vedrà la presentazione delle startup coinvolte nell'iniziativa a una platea di investitori, nazionali e internazionali, interessati a conoscere il valore di progetti tech al femminile in Italia.Accanto a UniCredit sonoche, con un'azione congiunta, lavoreranno insieme per supportare le imprenditrici italiane: AcomeA SGR, Astia Angels, Banor SIM, Borsa Italiana, Carriere.it, Egon Zehnder, Eight Roads, European Innovation Council, Fidelity International, Frost & Sullivan, Impact Sgr, MOMentum Alternative Investments, Plug and Play, Shetech, Sifted, Sycomore Asset Management, The 20 Fund, The Better Fund.