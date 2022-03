Antitrust, Guido Stazi nominato segretario generale dell’Autorità

(Teleborsa) - Su proposta delili ha nominatoÈ la prima volta – evidenzia l'Antitrust in una nota – che, nella storia trentennale dell'istituzione, viene indicato per questo incarico un dirigente interno. Stazi fa infatti parte dell'Agcm fin dalla sua fondazione nel 1990. Dal 2005 è stato capo di gabinetto dell'Agcom e a seguire segretario generale della Consob fino al 2018. Da ultimo, rientrato in Antitrust, era responsabile del Comitato Valutazioni Economiche. Ha insegnato Economia e Politica della concorrenza nella facoltà di Scienze Economiche e Bancarie dell'Università di Siena. È autore di scritti e volumi in materia di antitrust, regolazione, economia digitale.