Brillante Wall Street, continua la volatilità

(Teleborsa) -, in assenso di nuove notizie preoccupanti dal fronte ucraina e con iche hanno rallentato la loro corsa e in molti casi stanno scendendo. A New York, scambia in deciso rialzo il(+1,81%), che raggiunge i 33.225 punti, interrompendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, avanza con forza l', che continua gli scambi a 4.253 punti. Effervescente il(+2,36%); sulla stessa linea, ottima la prestazione dell'(+2,04%)."Il mercato azionario continua a prendere spunto dalle variazioni dei prezzi delle materie prime, in particolare del petrolio - ha affermato Kathy Bostjancic, capo economista statunitense presso Oxford Economics -e a salire quando i prezzi si ritireranno, ma nel complesso la prospettiva che i prezzi del petrolio e dei prodotti non energetici rimangano molto alti getta un'ombra sulle prospettive per l'attività economica e il mercato azionario".In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+3,28%),(+2,76%) e(+2,53%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -3,13%.del Dow Jones,(+5,28%),(+4,30%),(+4,27%) e(+4,01%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,74%.(+8,47%),(+8,15%),(+7,87%) e(+5,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,75%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -657K barili; preced. -2,6 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 216K unità; preced. 215K unità)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,6%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,9%; preced. 7,5%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 61,3 punti; preced. 62,3 punti).