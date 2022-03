Russia, Fitch taglia rating a C. Default imminente

(Teleborsa) - Fitch Ratings hada "B", un livello che l'agenzia di rating internazionale definisce "Near default". La valutazione non ha alcun Outlook, in quanto non viene applicato a rating sovrano "CCC" o inferiori. "Il rating C riflette l'opinione di Fitch secondo cui", viene sottolineato in una nota. L'annuncio segue il declassamento a "B"/Rating Watch Negative del 2 marzo, in quanto gli sviluppi degli ultimi giorni hanno ulteriormente minato la volontà della Russia di servire il debito pubblico.Fitch punta il dito contro il decreto presidenziale del 5 marzo , che potrebbe potenzialmente imporre unain valuta estera in valuta locale per i creditori in determinati paesi. Inoltre, l'applicazione del regolamento della Banca centrale russa ha limitato il trasferimento di cedole di debito OFZ in valuta locale ai non residenti dalla fine della scorsa settimana, sottolinea l'agenzia di rating."Più in generale, l'ulteriore inasprimento delle sanzioni e delle proposte che potrebbero limitare il commercio di energia, aumentano le probabilità di una risposta politica da parte della Russia che includa almeno il mancato", viene evidenziato.