USA, balzo delle richieste di mutui settimanali (+8,5%)

(Teleborsa) - Tornano ad aumentare lenella settimana al 4 marzo 2022. L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una crescita dell'8,5% dopo il -0,7% della settimana precedente. L'indice relativo alle richieste diè salito dell'8,5%, mentre quello relativo allesegna un decremento dell'8,6%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), precisando che isono scesi al 4,09% dal 4,15% rilevato in precedenza."I tassi sui mutui sono scesi per la prima volta in 12 settimane, poiché la guerra in Ucraina ha stimolato una fuga degli investitori verso la qualità, che ha spinto i rendimenti dei Treasury statunitensi al ribasso - ha affermato Joel Kan, economista MBA - Guardando al futuro, il potenziale per una maggiore inflazione in mezzo alle interruzioni dei flussi di petrolio e altre materie prime porteràpoiché questi effetti agiscono l'uno contro l'altro".