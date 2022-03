Deutsche Bank aumenta target al 2025. Ridotta esposizione in Russia

Deutsche Bank

(Teleborsa) -mira, entro il 2025, addel patrimonio netto tangibile () a oltre il 10% e generare organicamente un capitale netto tangibile aggiuntivo significativo. Ciò dovrebbe essere raggiunto attraverso una combinazione di crescita dei ricavi, ulteriori efficienze e investimenti autofinanziati. Questa strategia consentirebbe di prevederee un sostanziale reinvestimento nelle quattro attività principali", sottoliena la banca tedesca."Negli ultimi tre anni, abbiamo costruito solide basi per una Deutsche Bank resiliente e redditizia in modo sostenibile - ha affermato il- La nostra strategia ora consiste nelai nostri azionisti. La nostra banca è ben posizionata per aiutare i clienti a navigare attraverso i cambiamenti geopolitici e macroeconomici, comprese le attuali incertezze"."Per l'intero anno 2022, continuiamo a prevedere un post-tax return on tangible equity dell'8%", ha affermato James von Moltke, Chief Financial Officer. Deutsche punta anche a uninferiore al 62,5% per il 2025. Ciò si confronta con il rapporto dell'84,6% del 2021 e l'obiettivo della banca del 70% quest'anno. La banca tedesca ha affermato che aumenterà lea circa 30 miliardi di euro entro il 2025, da un obiettivo di 25,4 miliardi di euro quest'anno.Ieri sera la banca tedesca ha comunicato chein termini di impieghi è di 1,4 miliardi di euro, lo 0,3% dei portafoglio prestiti complessivo, e di averla. L'esposizione netta è di 0,6 miliardi di euro al netto di garanzie e asset collaterali.