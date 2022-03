Il calendario 2022 degli eventi societari di OVS

Leader dell'abbigliamento in Italia

OVS

(Teleborsa) - Ilha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2022 ed ha specificato che a seguito delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nello stesso giorno o nelle giornate immediatamente successive, si potranno tenere incontri o conference call con analisti finanziari ed investitori per la presentazione dei dati contabili di periodo.Inoltre, il management diha comunicato che il mese previsto per il pagamento dell’eventuale dividendo a valere sui risultati dell’esercizio 2021 è giugno 2022, sottolineando che nessuna decisione è stata presa in merito all’eventuale distribuzione del dividendo e al suo pagamento, che è rimessa alla competenza esclusiva dell’assemblea dei soci, né sulla politica dei dividendi della Società. Tale comunicazione è quindi resa esclusivamente per adempiere agli obblighi normativi e non può essere interpretata in alcun modo come una previsione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la distribuzione di dividendo a valere sui risultati dell’esercizio 2021 né di esercizi futuri.CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 gennaio 2022Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 gennaio 2022 - Unica convocazioneCDA: Approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive relative al I trimestre 2022CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 31 luglio 2022CDA: Approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive relative al III trimestre 2022