London Stock Exchange Group sospende tutti i servizi in Russia

London Stock Exchange Group

(Teleborsa) - Il, che gestisce la borsa di Londra e controlla società finanziarie come Refinitiv e FTSE Russell, ha deciso di. "Ciò segue le azioni già intraprese per sospendere l'accesso ai prodotti che contengono le nostre notizie e commenti per i clienti in Russia", si legge in una nota."Continuiamo a supportare i nostri dipendenti nella regione - viene aggiunto - Ci stiamo anche impegnando con i nostri clienti al di fuori della Russia che. Stiamo valutando opzioni alternative per continuare a fornire questi servizi".L'8 marzo, "", LSEG aveva annunciato la sospensione dell'accesso ai prodotti in Russia che contengono notizie e commenti, con il provvedimento che è entrato in vigore il giorno successivo.