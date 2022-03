Rivian su nuovo minimo da IPO dopo revisione al ribasso produzione

Rivian Automotive

(Teleborsa) - In discesa, che si attesta a 38,71, con un. Il produttore statunitense di pick-up elettrici - che si è quotato a Wall Street a novembre 2021 con una maxi IPO - ha comunicato che ipianificata nel 2022 a 25.000 veicol. Ciò ha fatto crollare le sue azioni. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 37,14 e successiva a 35,57. Resistenza a 40,64.Rivian ha affermato che all'8 marzo aveva costruito 1.410 veicoli quest'anno e 2.425 dall'inizio della produzione. Nonostante nelle due settimane precedenti l'8 marzo abbia registrato un tasso di produzione settimanale doppio rispetto alla fine del quarto trimestre del 2021, prevede che i"Mentre continuiamo a potenziare il nostro impianto di produzione, gestire le sfide della catena di approvvigionamento, affrontare continue pressioni inflazionistiche e ridurre al minimo gli aumenti di prezzo per i clienti nel breve termine, prevediamo di registrare", ha affermato la società in una lettera agli azionisti.