Russia, per Cremlino non ci sono condizioni default. Continua declassamento rating

(Teleborsa) - Il Cremlino ha affermato che, anche se le agenzie internazionali di rating continuano a declassare il loro giudizio sul paese guidato da Vladimir Putin, dopo le pesanti sanzioni occidentali e il crescente isolamento da punto di vista finanziario e commerciale. Viene definito default lo stato di insolvenza in cui il governo di un paese non è in grado (o, molto più raramente, si rifiuta) di. La decisioni di Mosca di permettere la ridenominazione dei pagamenti del debito sovrano da valuta estera in rubli ha elevato le preoccupazioni.Non ci sono le condizioni per il default della Russia in quanto tale,, ha detto oggi ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Abbiamo ascoltato i responsabili dei dipartimenti finanziari e il ministero delle Finanze sull'esistenza e disponibilità dei- ha puntualizzato Peskov, secondo quanto riporta la TASS - E non ci sono le condizioni per un default in quanto tale a meno che non siano create e imputate a noi artificialmente".Nella tarda serata di ierisia in valuta estera che locale e li ha posti sotto review per ulteriori sviluppi. L'agenzia tedesca sottolinea che le conseguenze economiche, finanziarie e politiche dell'attuale crisidi medio termine, la stabilità finanziaria, la credibilità istituzionale e le già deboli condizioni di investimento del paese.Il declassamento dei rating sovrani della Russia riflette il punto di vista di Scope secondo cui esiste un "" per due principali motivi. Il primo riguarda il decreto presidenziale del 5 marzo, che potrebbe portare a una ridenominazione dei pagamenti dei titoli di Stato in valuta estera in rubli per gli investitori in determinati paesi. Se Scope osserva che un'obbligazione è stata pagata in rubli anziché nella valuta originale e i contratti sottostanti non prevedono tali conversioni di valuta, può considerare il pagamento come una modifica dei termini contrattuali e potenzialmente unInoltre, Scope comprende che dalla scorsa settimana un regolamento imposto dalla Banca di Russia ha limitato il trasferimento diagli investitori non residenti. Se l'agenzia di rating dovesse concludere che gli investitori non residenti di fatto non sono stati in grado di accedere ai loro trasferimenti di cedole durante il periodo di grazia stipulato, riterrebbe che si è verificato un selective default.Due giorni fa ha declassato il rating della Russia a "C" da "B", un livello che l'agenzia di rating internazionale definisce "". L'annuncio ha seguito il declassamento a "B"/Rating Watch Negative del 2 marzo, in quanto gli sviluppi degli ultimi giorni hanno ulteriormente minato la volontà della Russia di servire il debito pubblico. Pochi giorni prima, dopo, aveva tagliato il rating sul debito sovrano al giudizio Ca, ovvero un prossimo default con un outlook negativo.