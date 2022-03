Stellantis, Moody's migliora outlook a positivo con rating Baa3

Stellantis

(Teleborsa) - Moody's Investors Service ha cambiato oggidi. Contestualmente, l'agenzia di rating ha confermato idell'emittente e degli strumenti senior unsecured e l'altro rating a breve termine (P)P-3. "Il cambiamento delle prospettive riflette i progressi di Stellantis in termini dinel primo anno dopo la fusione tra Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e Peugeot (PSA) all'inizio di gennaio 2021 - ha affermato Matthias Heck, Lead Analyst di di Moody's per Stellantis - È probabile un upgrade del rating a Baa2, se la società è in grado di sostenere margini di profitto operativo a un tasso mid- to high single-digit e mantiene la leva finanziaria al di sotto di 2,5x, nonostante lee rischi per i consumatori fiducia e convenienza":Il rating dell'emittente a lungo termine Baa3 è supportato da:e ulteriormente migliorate della società a seguito della fusione tra FCA e PSA; la scala del gruppo, che si colloca tra le maggiori case automobilistiche mondiali; il suo grado di, inclusa un'esposizione ampia ed equilibrata ai suoi due mercati principali del Nord America e dell'Europa; forti miglioramenti dei margini grazie alla realizzazione die un track record di disciplina dei prezzi e dei costi ulteriormente supportato da una struttura dei costi flessibile; ildel gruppo.Allo stesso tempo, il rating è vincolato dalla, in particolare in Europa, che pesa sulla crescita e sull'attività di pricing; dall'elevata dipendenza del gruppo dal mercato maturo nordamericano ed europeo, con un', in particolare la Cina, che porta a una ciclicità più elevata rispetto ad altri OEM automobilistici con un portafoglio geografico più ampio; dallee realizzare sinergie, che sarà un processo complesso e dispendioso in termini di tempo, nonostante i progressi compiuti nel 2021; da ingentirisultanti dalla fusione tra FCA e PSA, nonché dalla continua integrazione di Opel/Vauxhall e PCD; dal rischio di transizione del settore verso veicoli aDal punto di vista qualitativo, il rating potrebbe essere rivisto al rialzo se la società fosse in grado di mantenere le sue solide posizioni di mercato in Nord America e in Europa e migliorare la sua diversificazione geografica al di là di entrambe le regioni. Un aggiornamento richiederebbe anche un, in particolare presso i precedenti marchi FCA, nel contesto di una regolamentazione più rigorosa delle emissioni all'interno dei mercati principali di Stellantis e di una quota di mercato da stabile a leggermente in crescita.Quantitativamente, un aggiornamento richiederebbe a Stellantis di avere unEBITA rettificato di mid- to high single-digits in percentage, un rapporto debito (lordo)/EBITDA rettificato inferiore a 2,5x e uncostantemente positivo e robusto superiore a 1 miliardo di euro all'anno.