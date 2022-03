Ucraina, FMI approva esborso emergenza da 1,4 miliardi dollari

(Teleborsa) - Il Comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale ha approvato un esborso daa favore dell'Ucraina, sulla base del Rapid Financing Instrument, per aiutare a sostenere le necessità finanziarie urgenti e mitigare l'impatto della guerra.L'istituzione di Washington ricorda cheunciato equivale alla metà della quota di capitale dell'Ucraina nel fondo stesso e che aiuterà a fronteggiare le necessità di pagamenti derivante dalla guerra e fornirà supporto sul breve termine, facendo al tempo stesso da catalizzatore sui finanziamenti di altri partner. Al momento il Fmi si attende che il deficit di Bilancio ucraino salga al 6,7% del PIL quest'anno, dal 4,1% del 2021, e che il debito lieviti al 60,3% dal 50,2%. Lo studio stima che il debito resti sostenibile "a condizione di una rapida soluzione della situazione e di finanziamenti sufficienti da fronti ufficiali", ma anche sulla base della previsione su "una forte ripresa e ricostruzione nel medio termine". Al tempo stesso ammette che "la capacita' dell'Ucraina di ripagare il Fondo e' soggetta a rischi eccezionali".Con un comunicato, il Fmi aggiunge che il direttorio ha espresso forte sostegno al popolo ucraino per una guerra che sta provocando "sofferenze e tragiche perdite di vite. A fronte di prospettive soggette a straordinaria incertezza, le conseguenze economiche sono già molto gravi - dice ancora il Fmi - con quasi 2 milioni di rifugiati in soliSecondo la direttrice del Fmi,in un comunicato diffuso assieme al rapporto di previsioni sulle ricadute della guerra, che segue l'approvazione da parte del direttorio dell'esborso di emergenza, l'invasione militare russa ha innescato "una grave crisi umanitaria e economica" in Ucraina, dove "la tragica perdita di vite, i massicci flussi di rifugiati e l'immensa distruzione di infrastrutture e capacità produttive sta causando gravi sofferenze umane e