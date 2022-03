Vicenzaoro ospita Give di Lorenzo Quinn

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -, l’imponente, per accogliere i visitatori dell'ultima edizione di(17-21 marzo) Il salone Internazionale del gioiello organizzato da, in vista dell’ormai prossima edizione della manifestazione, ospita le grandi "mani d’artista" presso il piazzale antistante l’ingresso della fiera di Via dell’OreficeriaGive è una delle opere più iconiche del figlio del grande attore Anthony. Raffiguraper sottolineare il valore del dare e per veicolare un messaggio di pace, simboleggiato anche da, che delineerà anche i percorsi dei visitatori all’interno dei padiglioni della fiera.Give pone dunque l’attenzione su un ideale di grande attualità e su tematiche centrali per IEG, che rinnova così il suo legame con Vicenzaoro e con la città di Vicenza, dal momento che"È per me un grande piacere esporre a Vicenzaoro, una manifestazione capace di accogliere una comunità internazionale ed essere un vero e proprio crogiolo di popoli e culture diverse che mettono a fattor comune il loro ingegno sotto il segno della creatività", ha commentatoA Vicenza, in occasione di, il “Fuori Fiera” di Vicenzaoro organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale per accogliere al meglio i visitatori nazionali e internazionali,dedicata alla precarietà dell’esistenza e affiancata da una mostra fotografica.