Germania, Zew: crollo record indice fiducia. Pesa guerra Ucraina

(Teleborsa) - Crollo di portata storica dell'indice ZEW tedesco a marzo, segnalando un peggioramento del sentiment dell'economia nei prossimi mesi. L'indicatore anticipatore si è portato infatti a -39,3 punti dai +54,3 di febbraio. Si tratta del. Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è peggiore anche delle attese degli analisti che stimavano una discesa fino a 10 punti.In peggioramento anche le aspettative sulle condizioni attuali che si portano a -21,4 punti.. La guerra in Ucraina e le sanzioni contro la Russia stanno smorzando notevolmente le prospettive economiche per la Germania" - sottolinea il- aggiungendo che "il crollo delle aspettative economiche è accompagnato da un forte aumento delle aspettative di inflazione. Gli esperti si aspettano quindi una stagflazione nei prossimi mesi., ma in particolare i settori ad alta intensità energetica e il settore finanziario".