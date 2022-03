MARR, utile di 35 milioni di euro nel 2021. Acquisita Frigor Carni

MARR

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari alla ristorazione extra domestica, ha approvato il bilancio consolidato, il bilancio di sostenibilità e il progetto del bilancio d'esercizio 2021. L'anno si è chiuso cona 1.456,3 milioni di euro, in incremento del 35,6% rispetto al 2020, unsuperiore a 90 milioni di euro (+130% rispetto all'anno prima) e una 35,1 milioni di euro (-2,4 milioni di euro nel 2020). Laal 31 dicembre 2021 si attesta a 141,4 milioni di euro (192,3 milioni a fine 2020).Il CdA ha proposto all'assemblea del prossimo 28 aprile la distribuzione di un(a fronte di un EPS consolidato di 0,53 euro) con stacco cedola (n.17) il 23 maggio, record date il 24 maggio e pagamento il 25 maggio. L'utile non distribuito viene accantonato a riserva. Lo scorso mese di ottobre era stato messo in pagamento un dividendo lordo per azione di 0,35 euro, attingendo a una parte dell'aumento delle riserve disponibili, che si erano incrementate a seguito del prudenziale accantonamento dell'utile 2019.Le vendite del gruppo MARR nei, in crescita rispetto al 2021, hanno evidenziato, nel confronto con i livelli ante pandemia del 2019, una flessione nel mese di gennaio e un successivo riallineamento a febbraio. "Il mercato del foodservice è comunqueche stanno interessando in modo generalizzato gran parte delle merceologie commercializzate da MARR e a cui si aggiunge il rincaro dei costi energetici che fa sentire i suoi effetti sulle attività di conservazione e distribuzione dei prodotti", sottolinea la società.MARR ha sottoscritto undella totalità delle quote di una società neo costituita, Frigor Carni S.r.l., in cui sono state conferite le attività, escluso l'immobile che verrà condotto in locazione, della, società basata a Montepaone Lido (Catanzaro) ed operante nella commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al foodservice. Frigor Carni ha registrato oltre(erano circa 16 milioni nel 2019, ante pandemia), ha circa 800 clienti serviti e 15 veicoli per le consegne. L'operazione, il cui closing è previsto il prossimo 1 aprile, prevede una(incluse immobilizzazioni materiali) con pagamento in parte dilazionato, oltre a un earn out subordinato al raggiungimento di specifici obiettivi nel 2023 e 2024.