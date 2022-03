Zurich Italia inaugura il primo Hub a Rimini

(Teleborsa) -, confermando la forza della sua rete di agenzie. Grazie al nuovo centro, gli agenti Zurich potranno beneficiare della capacità d’investimento del gruppo e della visibilità del suo brand oltre che di un approccio digitale fully paperless.in grado di supportare la rete retail per servire l’ecosistema famiglia, oltre a undedicati al mondo imprese. Il centro nasce anche dalla volontà degli intermediari di portare a fattore comune le proprie capacità imprenditoriali, all'interno di reti di vendita sempre più strutturate e digitali, mantenendo la propria indipendenza.Alla base del nuovo modello distributivo, che si affiancherà a quello più tradizionale, c'è la volontà di rafforzare le interazioni tra la Compagnia e i distributori, velocizzare il “time to market” e garantire la piena vicinanza ai clienti nei momenti di necessità."Crediamo molto in questa iniziativa perché da un lato rafforza il lato imprenditoriale degli agenti e dall’altro il brand Zurich", ha commentato, Head of Retail Distribution di Zurich Italia, riconrdando che l'obiettivo finale è "diventare sempre di più un punto di riferimento dei clienti".