Terna, Donnarumma: accelerare sulle rinnovabili. No impatti su flussi gas

Terna

(Teleborsa) - "E' difficile immaginare uno. Al momento il flusso di gas è regolare. Se dovesse avvenire possiamo aumentare le importazioni di energia da altri paesi, chiedere una produzione da differenti fonti, utilizzare il carbone, aumentare le rinnovabili". Lo ha detto l'nel corso della conference call con gli analisti in occasione della presentazione dei risultati del 2021 . che hanno evidenziato investimenti per oltre 1,5 miliardi di euro ed un dividendo in salita.In questo momento -ha aggiunto il top manager - "stiamo entrando in un buon periodo dal punto di vista meteorologico, verso la bella stagione, l'inverno sta finendo. Adesso entriamo nella fase in cui accumuliamo gas". L’inverno prossimo "eventualmente potrebbe essere il periodo più critico".Per Donnarumma Terna "è pronta inoltre a stare al passo con le nuove installazioni di rinnovabili che saranno autorizzate in maniera più veloce. Stiamo andando avanti con il nostro piano che è in linea con la necessità di colmare il gap di 40-50 Gw in Italia.. Bisogna arrivare nei prossimi anni ad una produzione da rinnovabili del 50-60% e a provvedere all'installazione di batterie, ma anche altre tecnologie di conservazione di energia".