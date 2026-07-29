Terna, confermata la guidance 2026. Monti: "In linea con tutte le principali milestone"

Il Cfo Beccali: "Solida base per il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'anno".

(Teleborsa) - Terna ha confermato pienamente la propria guidance per l'esercizio 2026, alla luce dei risultati del primo semestre e dell'elevata visibilità sul resto dell'anno. Il CEO Pasqualino Monti, aprendo la presentazione dei conti agli analisti, ha sottolineato i progressi sui principali cantieri infrastrutturali: "Solida esecuzione nello sviluppo della nostra infrastruttura di rete è la priorità principale. Abbiamo raggiunto progressi rilevanti sul Tyrrhenian Link, con il completamento dell'installazione del cavo sottomarino nella sezione orientale, e siamo in linea con tutte le principali milestone di sviluppo del nostro piano di investimenti."



Il CFO Francesco Beccali ha ribadito la fiducia sugli obiettivi finanziari, indicando come la performance EBITDA del periodo rappresenti "la base per il raggiungimento della nostra guidance sull'intero anno, che vediamo pienamente confermata." Nelle considerazioni conclusive, Beccali ha aggiunto: "Sulla base di questo solido set di risultati, e grazie all'elevato livello di visibilità che abbiamo per il resto dell'anno, possiamo confermare pienamente la nostra guidance 2026", richiamando la crescita a doppia cifra dei ricavi, la solida espansione dell'EBITDA e la continua generazione di cassa, mantenendo "un approccio disciplinato all'allocazione del capitale e alla gestione finanziaria."



Sul fronte degli incentivi output-based, componente rilevante dell'EBITDA regolato, Beccali ha fornito un'indicazione per l'intero esercizio: "Gli incentivi nel 2026 resteranno principalmente legati al meccanismo di riduzione dei costi del mercato dei servizi di dispacciamento... includendo tutte le potenziali garanzie, ci aspettiamo di contabilizzare più o meno 200 milioni di euro di incentivi complessivi", dopo i circa 76 milioni già riconosciuti nel primo semestre.

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