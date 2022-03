Tinexta, risultati in crescita nel 2021

Tinexta

(Teleborsa) - Il Gruppochiude l’esercizio 2021 conpari a 375,4 milioni di Euro (+39,5% rispetto al 2020) mentre l' EBITDA rettificato ammonta a 98,7 milioni, pari al 26,3% dei Ricavi.Ile l’ammontano rispettivamente a 56,9 milioni di Euro e 39,6 milioni di Euro, pari al 15,2% e al 10,6% dei Ricavi. Il minor incremento della redditività rispetto ai ricavi - spiega la società in una nota - "è determinato dal diverso mix delle vendite, e in particolare dalla partecipazione ai ricavi consolidati della BU Cyber Security, i cui risultati sono in linea con le aspettative, ma la cui attività è ancora in fase di avvio, e dai minori volumi di attività connessi alla pandemia, come meglio esplicitato nel prosieguo nei commenti dei risultati delle BU".. La forza acquisita dal nostro Gruppo per dimensioni, competenze e ampiezza dell’offerta ci permette di guardare al futuro con fiducia, nonostante le gravi crisi internazionali", ha dichiarato ilL’ammonta a 263,3 milioni con un incremento rispetto al 31 dicembre 2020 di 171,3 milioni.