Ucraina, accordo per la pace "ancora lontano"

(Teleborsa) - Il Presidente ucraino, ma la conclusione di un. Lo ha detto il il Ministro degli esteri ucraino, precisando che "le delegazioni sono lontane dal raggiungere un accordo".Zwlesky intanto afferma di lavorare ai programmi di ricostruzione ed indica come".Il Financial Times anticipa una bozza del, che prevede, fra cui la rinuncia dell'Ucraina ad aderire alla Nato e la promessa di non ospitare basi militari straniere o armi, a patto di avere protezione da USA, Gran Bretagna e Turchia. Una piano che "rappresenta soltanto le richieste della Russia", accusa Kiev mentre proseguono i bombardamenti.ucraina ed ha bombardato diverse case private nel distretto di Podilsky, mentre resta in vigore, iniziato alle 20 di ieri 16 marzo e valido fino alle 7 di domani, 17 marzo.La scia di fuoco non si ferma neanche a, dove è stato lanciato un, dove sono presenti donne in gravidanza e bambini. Un altro colpo dopo l'attacco di ieri al Teatro Drammatico che ospitava almeno 500 civili.Nel frattempo proseguono lefra Russia ed Ucraina e sembra raggiunto un, secondo il modello svedese o austriaco.