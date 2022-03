Unicredit interviene con finanziamento "sostenibile" a favore di Artcosmetics

Unicredit

(Teleborsa) -, azienda bergamasca attiva da oltre 30 anni nella produzione di cosmetici, con un, della durata di 58 mesi, assistito da, lo strumento previsto dal Decreto Liquidità destinato per il sostegno delle imprese italiane durante l’emergenza Covid-19.Si tratta di uncioè dedicato alle imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità e finalizzato a supportare gli investimenti volti ad aumentare la sostenibilità del ciclo produttivo, attraverso il risparmio e la compensazione delle emissioni dirette/indirette generate per la produzione del proprio prodotto. Questo tipo di finanziamento lanciato da UniCredit lo scorso luglio riconosce direttamente al momento dell'erogazione una riduzione del tasso rispetto alle condizioni offerte previste per queste operazioni, con successiva verifica del raggiungimento di almeno due obiettivi di miglioramento in ambito ESG, prefissati alla stipula del finanziamento.Artcosmetics, fondata nel 1990 da Piero Origo è oggi una realtà internazionale con headquarter nella "cosmetic valley" bergamasca, vanta una supèerficie di 32.000 metri quadrati di produzione e uffici a New York e Seoul. L'azienda punta molto sull’innovazione e negli anni ha ampliato la propria offerta fino a includere tutte le categorie merceologiche."Crediamo molto nelle aziende innovative della nostra Regione, per questo motivo abbiamo deciso di sostenere un’azienda internazionale come Artcosmetics che ha deciso di investire per migliorare la sostenibilità del proprio ciclo produttivo", afferma, Regional Manager Lombardia di UniCredit."Siamo lieti di supportare un’eccellenza del Made in Italy come Artcosmetics, con l’obiettivo di dare un maggiore slancio all’economia della Lombardia e italiana", ha affermato, Responsabile Mid Corporate Nord Ovest di SACE."Grazie al supporto di UniCredit, potremo continuare a perseguire la nostra strategia ESG nei prossimi anni", sottolinea, Amministratore Delegato di Art Cosmetics.