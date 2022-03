Bank of Russia lascia tassi al 20%. Riconosce effetto sanzioni su aziende

(Teleborsa) - Laha deciso di, dopo che il 28 febbraio lo ha portato a quel valore dal 9,5% precedente. La banca centrale del paese, che nel comunicato di politica monetaria non fa mai riferimento esplicito al conflitto in Ucraina, parla di una decisione presa "sullo sfondo di un", con il rialzo del 28 febbraio che ha contribuito a sostenere la stabilità finanziaria e ha impedito aumenti incontrollati dei prezzi. "L'economia russa sta entrando in unasu larga scala, che sarà accompagnata da un periodo temporaneo ma inevitabile di aumento dell'inflazione", afferma l'istituto guidato da Elvira Nabiullina.La politica monetaria della Banca di Russia dovrebbe consentire "un graduale adattamento dell'economia alle nuove condizioni e un", si legge nello statement rilasciato al termine della riunione odierna.Viene spiegato che iin modo significativo. "Ciò è stato determinante per ripristinare l'afflusso di fondi nei depositi in rubli a termine e. La politica monetaria della Banca di Russia contribuisce a rendere i depositi più attraenti, aumentando la propensione al risparmio delle famiglie", viene sottolineato.Con riguardo alle condizioni dell'economie, viene evidenziato che le stime settimanali mostrano che l'inflazione è notevolmente accelerata dall'inizio di marzo. "Gli attuali movimenti dei prezzi sono in gran parte guidati dasullo sfondo di una maggioree aspettative di inflazione in aumento, nonché dall'indebolimento del rublo dall'inizio del 2022".Il sondaggio sulle imprese condotto dalla Banca di Russia suggerisce "un deterioramento della situazione nell'economia russa". Le aziende in molti settori stanno infatti segnalandoalla Russia. Un forte aumento dell'incertezza pesa pesantemente sul sentiment e sulle aspettative di famiglie e imprese. Secondo le stime della Banca di Russia, il PIL si ridurrà nei prossimi trimestri.