Nielsen rifiuta offerta da private equity, titolo crolla

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso il titoloche mostra un -8,8%.La società di ricerca ha rifiutato unadi dollari (25,40 dollari per azione) presentata da un consorzio di private equity. Nielsen ha spiegato che il suo maggiore azionista, WindAcre Partnership (detiene circa il 10% del capitale) ha dichiarato che non sosterrà l'operazione ritenendo inadeguata la valutazione.Il consiglio di amministrazione di Nielsen ha concordato all'unanimità che il prezzo dell'accordo, 25,4 dollari per azione, "non compensa adeguatamente gli azionisti per le prospettive di crescita di Nielsen".Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 20,91. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25,49.