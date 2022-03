Wall Street, Sec chiederà aziende quotate di rilevare emissioni

(Teleborsa) - La Consob americana ha dato unche per la prima volta richiedono alle aziende di riportare le loro emissioni di gas serra e la loro esposizione ai rischi del cambiamento climatico.Secondo quanto stabilito dalla(SEC), la norma avrà lo scopo di fornire alle aziende maggiori certezze su come incorporare i cambiamenti climatici nei loro rapporti finanziari, per capire come potrebbero influenzare l'attività, la strategia e le proiezioni sugli affari.