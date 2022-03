eVISO, utile di 0,6 milioni di euro in semestrale al 31 dicembre

eVISO

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, ha chiuso la semestrale al 31 dicembre 2021 cona 99,1 milioni di euro (+222% su base annua). In aumento del 259% l'energia consegnata ai resellers e del 12% l'energia consegnata al canale diretto. +178% il fatturato da servizi accessori e big data. Il numero di pratiche fatturate è cresciuto del +273% ad oltre 8.600 unità. L'è stato di 1,8 milioni di euro (in crescita del 62% e con un EBITDA margin al 1,9%) e ilè quasi triplicato a 0,6 milioni di euro (rispetto agli 0,2 milioni di euro del primo semestre 2021)."I risultati del primo semestre al 31 dicembre 2021 ci consegnano un- ha commentato il- Dai numeri si evince che il modello di business di eVISO è competitivo, veloce e scalabile. Grazie all'infrastruttura digitale proprietaria, eVISO produce oltre 30 milioni di previsioni al giorno in base alle quali corregge e modifica le proprie offerte sui mercati per gestire al meglio le oscillazioni di prezzo delle materie prime, offrendo ai propri clienti il pieno controllo dei consumi e la possibilità di prevedere l'andamento dei costi futuri, garantendo agli stakeholder crescita, stabilità e solidità"."Oggi l', e il contesto rialzista sui prezzi delle materie prime in cui l'economia nazionale ed internazionale stanno navigando favorisce il nostro posizionamento di valore - ha aggiunto * pertanto, oggi siamo pronti più che mai nel raccogliere le opportunità di crescita che il contesto economico saprà offrire".La società si dice "fiduciosa di raccogliere con efficienza le opportunità legate aiche caratterizzeranno i prossimi 24-36 mesi" nei suoi settori di riferimento: elettricità, gas e le materie prime agro-alimentari. eVISOdei ricavi e dell'EBITDA rispetto al periodo appena concluso.