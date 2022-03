Fineco ben sopra requisiti minimi di capitale. Passa sotto supervisione BCE

FinecoBank

(Teleborsa) -, a partire dal 31 marzo 2022, è tenuta a rispettare i seguenti: 8,12% in termini di CET1 Ratio; 10% in termini di T1 Ratio; 12,50% in termini di Total Capital Ratio. Lo ha comunicato la banca fintech in seguito alla conclusione del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) della Banca d'Italia. Al 31 dicembre 2021, i coefficienti di capitale del gruppo erano: 18,80% di CET1 Ratio e 29,63% di T1 Ratio e Total Capital ratio.Nella stessa nota FinecoBank precisa che, con decorrenza 1° gennaio 2022, ladiretta su di essa, quale Significant Institution, è stata attribuita alla(BCE).