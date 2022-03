"Lifetime Achievement Trophy 2022", CNH Industrial premiata per la sua attività di lunga data nella regione delle Fiandre

CNH Industrial

(Teleborsa) -è stata premiata con ilda, l'agenzia governativa per l'imprenditoria internazionale nelle Fiandre in Belgio. "Questo premio – spiega CNH Industrial in una nota – è un riconoscimento per gli investimenti e l'impegno di lunga data da parte delle aziende straniere che operano nella regione". La cerimonia di premiazione, giunta alla decima edizione, si è svolta il 22 marzo al Technopolis di Mechelen ed è stata presieduta da– evidenzia la nota – vanta nella regione una lunga tradizione di investimenti importanti a sostegno della ricerca e sviluppo, della produzione e delle operazioni commerciali. La sede dell'azienda aha iniziato la sua attività nel 1906 come media impresa locale dedicata alla produzione di attrezzature per la raccolta e sorge tuttora nella strada che porta il nome del suo fondatore,. Nel corso degli anni, la sede si è ampliata notevolmente e oggi ospita ilI più recenti interventi di rinnovamento sono stati attuati nel 2017 per migliorare i laboratori di progettazione e le linee di produzione. Attualmente la sede impiega circa, di cui 400 ingegneri. I continui investimenti dell'Azienda sono finalizzati a integrare nuove fonti di energia e ad aumentare il livello di automazione."I nostri impianti nelle Fiandre sono di fondamentale importanza per le nostre operazioni strategiche globali: lo stabilimento di Zedelgem ospita attualmente il Centro di Eccellenza Globale per ricerca e sviluppo di trinciacaricatrici, rotopresse e mietitrebbie, mentre lo stabilimento di Anversa ha un ruolo chiave nella fornitura dei componenti per trattori alle altre sedi in tutto il mondo – ha dichiarato–. Puntiamo ad attuare ulteriori investimenti e ad assumere personale per le nostre operazioni nella regione, che ha un ecosistema collaborativo unico di università, incubatori, multinazionali e start-up. Le nostre sedi hanno anche il vantaggio di trovarsi vicine alle vie commerciali e ai porti principali, favorendo una logistica snella e un trasporto efficiente dei nostri prodotti anche nei mercati più lontani".