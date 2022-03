IEG, ricavi per 102,5 milioni nel 2021 (+28,4%)

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -(IEG) chiude il 2021 contotali consolidati a 102,5 milioni di euro rispetto ai 79,8 milioni del 2020 in crescita del 28,4%). L' EBITDA si attesta a 21,6 milioni di euro (1,8 milioni nel 2020) mentre l’EBIT ammonta a 2,9 milioni di euro, superiore di 24,4 milioni rispetto all’esercizio precedente.Il Risultato del Periodo del Gruppo riporta unadi euro,di 11,8 milioni di euro rispetto all’anno precedente.Laal 31 dicembre 2021 ammonta a 105,6 milioni di euro, evidenziando una riduzione dell’indebitamento netto di 23,9 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020.La situazione straordinaria indotta dalla- spiega la società nella nota dei conti - "" del Gruppo Italian Exhibition Group. La reazione positiva alla riapertura di fiere e congressi da parte del mercato e degli operatori, "rende evidente l’importanza strategica del settore fieristico-congressuale quale strumento non rinunciabile per le attività di commercializzazione e internazionalizzazione delle imprese"."È importante sottolineare come nel, il Gruppo, anche al netto delle partite non ricorrenti come ristori da Covid-19, è tornato ad una redditività operativa pienamente positiva", sottolinea ancora IEG.