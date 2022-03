Svizzera, congelati asset russi per 5,75 miliardi di franchi

(Teleborsa) - Lahacolpiti da sanzioni per un totale di circa(oltre 5,6 miliardi di euro), secondo quanto ha affermato Erwin Bollinger, funzionario del Segretariato di Stato per gli Affari economici (SECO), l'agenzia incaricata di supervisionare le sanzioni. "Oggi per la prima volta posso darvi un'indicazione dell'ammontare dei fondi congelati. Ad oggi, il SECO ha ricevuto notifiche di fondi e asset per un totale intorno ai 5,75 miliardi di franchi svizzeri", ha dichiarato."La cifra citata di ben oltre 5 miliardi di franchi è relativa a un momento preciso nel tempo - ha aggiunto Bollinger - Con ulteriori notizie in arrivo e alcune potenziali aggiunte alla lista delle sanzioni UE, che la Svizzera intende assumere, è".