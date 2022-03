Terna, Donnarumma: USA mercato interessante. Presto novità su storage

Terna

(Teleborsa) - "In Europa i governi stanno ipotizzando di generare un aumento nell'indipendenza del gas russo. Ciò potrebbe produrre un certo focus sulle energie rinnovabili. Sappiamo che nel Mare del Nord ci sono nuove installazioni di progetti eolici, ma anche in altri paesi si stanno registrando nuove applicazioni.e vediamo che qualcosa sta cambiando.". Lo ha detto, amministratore delegato di, rispondendo alle domande della comunità finanziaria dopo l'aggiornamento del Piano Industriale 2021-2025 Driving Energy. "Non abbiamo impatto diretto da Ucraina, ma potrà aumentare il nostro ruolo a servizio del sistema - ha aggiunto - Dobbiamo infatti garantire interconnessione e aiutare il sistema per lo storage di energia".Terna prevede di cogliere nuove opportunità sui mercati esteri con interessanti potenziali di crescita e basso rischio, come quello degli. "Con riguardo agli USA, si tratta di un mercato interessante perché sta iniziando un processo (già iniziato in Europa e Italia) di rinnovo dell'infrastruttura e spinta sulle rinnovabili - ha spiegato Donnarumma - Vogliamoper raggiungere opportunità in mercato statunitense. Non spenderemo molto denaro su questo e non finanzieremo iniziative su questo fronte"."Abbiamo riorganizzato il mix di investimenti e prevediamo un aumento del capex - ha risposto l'AD a una domanda sul tema -perché abbiamo contratti lunghi. Quindi l'aumento del capex non è un aumento del costo del capex".Donnarumma ha detto che, dato lo scenario generale maggiormente concentrato su energie rinnovabili, potrebbero arrivare nuove norme e. "Credo chesull'aspetto dello stoccaggio", ha sottolineato. Il manager ha anticipato che nelle prossime settimane potrebbe essere finalizzate nuove opportunità in questo campo assieme alle istituzioni, senza fornire dettagli specifici. "Dobbiamo accelerare su questo fronte, ed essendo così cruciali saremo coinvolti", ha spiegato.