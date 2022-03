A Vittorio Veneto arriva la fibra di Open Fiber

(Teleborsa) - È già disponibile alaintegralmente in fibra ottica targata, l’unica capace di abilitare tutti i servizi digitali di ultima generazione ed arrivare ad una velocità di connessione fino a 10 Gigabit per secondo. Infatti, nella città veneta, Open Fiber ha aperto la vendibilità delle prime. Il piano della società guidata da Mario Rossetti prevede un investimento diretto di oltre 4 milioni di euro per raggiungere con la rete in(Fiber To The Home, fibra fino a casa) un totale di circa 10 mila unità immobiliari tra case, negozi e uffici. Oltre il 60% dell’infrastruttura, che si svilupperà per circa 106 chilometri (pari a circa 6mila km di fibra da posare), sarà realizzata mediante il riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti, così da ridurre al minimo l’impatto sul territorio e i possibili disagi per i cittadini.In Veneto, oltre a Vittorio Veneto, Open Fiber è già presente con unanche a Venezia, Padova, Verona, Treviso, Belluno, Schio, Thiene, Cortina d'Ampezzo, San Donà Di Piave, Rovigo, Bassano del Grappa e Chioggia. Attualmente sono oltre 400 mila le unità immobiliari raggiunte dalla rete ultraveloce di Open Fiber.L’di Open Fiber è realizzare un’infrastruttura a banda ultra larga di ultima generazione che garantisce performance elevate in termini di velocità, latenza ed affidabilità, permettendo così l’utilizzo di tutti iabilitati dal, diventati necessari nel difficile periodo di pandemia e ormai imprescindibili in una società sempre più digitalizzata, quali ad esempio: la telemedicina, lo smart working, la didattica a distanza, i servizi avanzati della Pubblica Amministrazione, l’Internet of Things, lo streaming online di contenuti in HD, e ancora, applicazioni Smart City come la mobilità sostenibile, il controllo elettronico degli accessi, il monitoraggio ambientale e la gestione dell’illuminazione pubblica.