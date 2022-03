Turismo, Eu Eco Tandem Programme: lanciata la call per la partecipazione di Pmi e startup

(Teleborsa) - C'è tempo fino al prossimo 15 maggio 2022 per potersi candidare alla call che selezionerà i prossimi protagonisti delcon, progetto cofinanziato dall', che punta alla promozione e allo sviluppo di un turismo decisamente più sostenibile. Green, innovazione e cooperazione, le parole d'ordine del programma, coordinato dae implementato da, la, la, la, l'e disegnato appositamente per le esigenze delle startup e Pmi europee intenzionate al cambiamento verso una economia più green. Per i, – spiega una nota – prevista la possibilità, a fine progetto, di assicurarsi unPer essere selezionati, è necessario compilare il form online utilizzando la, entro le 17 (ora di Bruxelles) del 15 maggio prossimo. Le aziende e le startup scelte avranno l'opportunità di seguire un programma fitto che prevede undove la cooperazione transnazionale e il trasferimento di conoscenze e tecnologie saranno al centro. Durante il matchmaking event, inoltre, sarà possibile partecipare aTra le peculiarità dell'iniziativa c'è l'step fondamentale, come ricorda anche il nome del progetto, per raggiungere l'obiettivo comune di affrontare con successo, e risolvere, una delleche le stesse imprese del turismo hanno identificato nei mesi precedenti, per avviarsi verso una transizione verde, sempre più auspicata.