Directa, utile 2021 sale a 5,2 milioni. Dividendo di 0,15 euro

Directa SIM

(Teleborsa) -, piattaforma per il trading online e società quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2021 con il miglior risultato di sempre. Ilè pari a oltre 5,2 milioni di euro, più del doppio rispetto ai 2,4 milioni di euro del 2020. Leammontano complessivamente a poco più di 14 milioni di euro, in crescita del 21,7% rispetto al dato 2020, in virtù dell'incremento del numero di eseguiti e del forte aumento di operatività sui mercati cash USA. Ilsupera i 9 milioni di euro, in aumento del 21,6% malgrado il contesto avverso di tassi di interesse prossimi allo zero. Ilsi attesta a 23,3 milioni di euro a fine 2021 (+23,9% rispetto al 2020).Il CdA ha proposto alla prossima assemblea degli azionisti la distribuzione di unpari a 0,150 euro per azione. "Siamo lieti di condividere con chi ha avuto fiducia nella nostra Società il frutto del lavoro e della passione di chi lavora in Directa: sono convinto che chi investe debba essere remunerato - ha commentato il- Directa avrà comunque sempre un approccio prudente, come in tutta la sua storia, per poter consentire di finanziare la propria crescita ordinaria senza ricorrere a operazioni sul capitale"., raddoppiato da dicembre 2018, ha superato la soglia dei 50 mila, e ildella clientela raggiunge per la prima volta i 3 miliardi di euro per merito di una strategia focalizzata sulla clientela investors, che ha consentito alla società di raggiungere un pubblico più ampio rispetto al segmento storico degli "active traders".La(diretta ed indiretta) al 31 dicembre 2021 era la seguente: liquidità pari a 861,3 milioni di euro, in aumento del 22,8% rispetto ai 701,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020, mentre il totale degli strumenti finanziari era pari a 2.155,4 milioni di euro con una crescita del 78,9% rispetto ai 1.204,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020.Con riguardo all', Directa SIM afferma che "è plausibile prevedere che il percorso favorevole di generazione degli utili cui la società ha assistito nel corso degli ultimi due anni possa confermarsi anche nel 2022". Viene evidenziato che sono in fase di studio una serie di(in particolare stranieri) e nel corso dell'anno attuerà una serie di iniziative volte al rafforzamento del posizionamento e all'ulteriore ampliamento della base clienti con conseguenze positive sugli eseguiti e sui ricavi.