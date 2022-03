Mosca, riprende trading su tutte le azioni. Resta seduta breve

(Teleborsa) - Dopo che giovedì scorso era ripresa la negoziazione di 33 titoli di società russe che fanno parte dell'indice MOEX, laha comunicato che dalla seduta odierna. In particolare, azioni russe, obbligazioni societarie russe e obbligazioni regionali e municipali russe scambieranno dalle 09:50 alle 13:50 ora di Mosca. Resta il divieto di vendita allo scoperto. Azioni estere e altre obbligazioni saranno oggetti di scambi dalle 9:30 alle 19:00 ora di Mosca.L'sarà annunciato sul sito della banca centrale in seguito, si legge in una nota della stessa Bank of Russia.