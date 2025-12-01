Analisi Tecnica: EUR/YEN del 30/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 novembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / Yen, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 181,285. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 180,956. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 180,844.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)