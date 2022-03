TIM, offerta di CVC per il 49% dell'area business

TIM

(Teleborsa) - Oltre a KKR, che a novembre 2021 ha presentato aun'offerta di 0,505 euro per azione, anche CVC ha deciso di voler partecipare al rilancio dell'ex monopolista di stato delle telecomunicazioni. Nel weekend il colosso britannico del private equity ha fatto recapitare ai vertici di Telecom Italia una, la newco dei servizi identificata dal nuovo piano dell'AD Pietro Labriola. È infatti previsto che TIM passi da un gruppo verticalmente integrato a quattro entità separate (NetCo e ServCo, la quale include Enterprise, Consumer e TIM Brasil) con differenti focus industriali e metriche finanziarie.È quindi- a interessare CVC, una società finanziaria britannica specializzata in private equity in settori come i beni di consumo, servizi finanziari, telecomunicazioni, farmaceutica. La mossa finisce per, che aveva detto di stare iniziando discussioni con partner sia per quanto il lato finanziario che industriale, ed è in antitesi con la possibile OPA di KKR sull'intera TIM.CVC sarebbe supportato da Nomura con l'ex AD di TIM Marco Patuano come senior advisor, da Barclays e dall'avvocato Sergio Erede, secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore. Il fondo di private equity avrebbe chiesto: otto sono le settimane previste per la due diligence e due per finalizzare l'offerta. La nuova offerta verrà probabilmente esaminata delconvocato, con altro all'ordine del giorno, per il 29 marzo.