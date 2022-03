Lavoro, Barometro Occupazione IFO: "Battuta d'arresto delle assunzioni in Germania"

(Teleborsa) - Crollano le assunzioni da parte delle aziende in Germania. A marzo la volontà delle aziende tedesche di assumere nuovo personale ha subito una battuta d'arresto. È quanto emerge dalche questo mesedai 104,3 punti di febbraio raggiungendo il suo"L'attuale alto livello di incertezza nell'economia a causa dell'attacco della Russia all'Ucraina – si legge nella– sta rendendo le. Tuttavia, non ci sono segni di un aumento della disoccupazione in questo momento. Nel, il Barometro dell'occupazione Ifo è sceso notevolmente. Le aziende vogliono ancora assumere, ma in misura in misura minore rispetto al recente passato. L'indicatore è sceso anche nelma – rileva l'Ifo – è ancora a un livello elevato".Dal report emerge una domanda di nuovi dipendenti particolarmente forte nelmentre ile l'sono attualmente riluttanti a creare nuovi posti di lavoro.