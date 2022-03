Covid, Adr: dall'1 aprile chiuse le aree Vax&Go dell'Aeroporto di Fiumicino

(Teleborsa) - Con la fine dello stato di emergenza il primo aprile si concluderà anche l'esperienza dei punti-vaccini denominati “” situati nell'presso ile il. I punti Vax&Go sono stati realizzati da ADR insieme con la Regione Lazio, Croce Rossa e l’Istituto Spallanzani.La società di gestione Aeroporti di Roma con l’occasione hasui suoii medici, gli infermieri e il personale sanitario, la Croce Rossa, lo Spallanzani e la Regione Lazio, "per il grande impegno con cui sono state gestite al meglio queste strutture, in funzione 7 giorni su 7 dalle ore 8.00 alle 19.00 al vax&Go e h24 al.lunga sosta che hanno consentito di vaccinarsi a circa 450 mila persone".“Vax&Go” era stato concepito e dedicato ai passeggeri in partenza, in arrivo e in transito e agli operatori aeroportuali e si era aggiunto all’in funzione dallo scorso 11 febbraio presso il parcheggio Lunga Sosta.